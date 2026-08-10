ANFP reprogramó los partidos suspendidos de Coquimbo vs. U. de Conce y Limache vs. Ñublense

A través del sitio web oficial del Campeonato Chileno, la ANFP informó la nueva programación de los dos partidos pendientes que arrastra la Liga de Primera.

El partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, válido por la fecha 16 del Campeonato Nacional, aplazado por el sistema frontal que azotó el puerto "pirata" hace unas semanas e inundó parte del "Francisco Sánchez Rumoroso", quedó fijado para el miércoles 2 de septiembre a las 18:00 horas.

El mismo día, pero a las 20:30 horas, se jugará el duelo de Deportes Limache y Ñublense por la jornada 17, que no se pudo disputar debido a un problema eléctrico en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.

Cabe señalar que ambos duelos se jugarán en los referidos estadios, manteniendo las localías de Coquimbo y Limache en sus respectivos estadios habituales.