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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

ANFP reprogramó los partidos suspendidos de Coquimbo vs. U. de Conce y Limache vs. Ñublense

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

Ambos compromisos se disputarán el mismo día.

ANFP reprogramó los partidos suspendidos de Coquimbo vs. U. de Conce y Limache vs. Ñublense
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A través del sitio web oficial del Campeonato Chileno, la ANFP informó la nueva programación de los dos partidos pendientes que arrastra la Liga de Primera.

El partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, válido por la fecha 16 del Campeonato Nacional, aplazado por el sistema frontal que azotó el puerto "pirata" hace unas semanas e inundó parte del "Francisco Sánchez Rumoroso", quedó fijado para el miércoles 2 de septiembre a las 18:00 horas.

El mismo día, pero a las 20:30 horas, se jugará el duelo de Deportes Limache y Ñublense por la jornada 17, que no se pudo disputar debido a un problema eléctrico en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.

Cabe señalar que ambos duelos se jugarán en los referidos estadios, manteniendo las localías de Coquimbo y Limache en sus respectivos estadios habituales.

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