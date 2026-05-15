Audax Italiano extendió su sufrimiento en una irregular campaña después de caer 3-0 en su visita a Coquimbo Unido por la fecha 12 de la Liga de Primera. El equipo del criticado Gustavo Lema es decimotercero con 11 puntos, manteniéndose una unidad por delante del descenso que ocupa Unión La Calera con 10 positivos.

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