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La desazón de Japón tras la agónica eliminación ante Brasil en 16avos del Mundial

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La desazón de Japón tras la agónica derrota por 2-1 ante Brasil en el NRG Stadium de Houston por los 16avos del Mundial 2026 se hizo sentir luego de los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.

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