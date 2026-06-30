Marruecos volvió a hacer historia en las citas planetarias al eliminar a Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios, el cuadro africano se impuso en una dramática tanda de penales por 3-2 en el Estadio BBVA de Monterrey, citándose con Canadá en octavos.

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