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Francia goleó a Suecia con doblete de Mbappé y ya piensa en Paraguay

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Francia selló su pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Suecia por 3-0 este martes en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

En un partido marcado por la efectividad ofensiva, los franceses resolvieron los dieciseisavos de final con una actuación estelar de Kylian Mbappé y Bradley Barcola.

Los dirigidos por Didier Deschamps jugarán el 4 de julio contra Paraguay en Filadelfia por los octavos de final.

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