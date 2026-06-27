La formación de la U para enfrentar a San Felipe en el Nacional por Copa Chile
Publicado:
Fotos Destacadas
Expresidente Boric participó en Primer Congreso Ideológico del Frente Amplio
La masiva despedida al niño asesinado en encerrona
Dembélé fue la gran figura en el triunfo de Francia con histórico triplete ante Noruega
Fotos Recientes
La formación de la U para enfrentar a San Felipe en el Nacional por Copa Chile
Miles de apasionados de la Vespa desfilaron por los 80 años de la icónica motocicleta
Tim Payne se despidió del Mundial tras la eliminación de Nueva Zelanda a manos de Bélgica
Universidad de Chile, con algunas bajas, alistó su más probable alineación para recibir a Unión San Felipe en el Estadio Nacional, por la Copa Chile, este domingo 28 de junio a las 17:30 horas.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados