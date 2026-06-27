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La formación de la U para enfrentar a San Felipe en el Nacional por Copa Chile

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Universidad de Chile, con algunas bajas, alistó su más probable alineación para recibir a Unión San Felipe en el Estadio Nacional, por la Copa Chile, este domingo 28 de junio a las 17:30 horas.

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