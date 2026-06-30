Erling Haaland hizo historia y se convirtió en el primer jugador en 72 años en marcar en sus primeros tres partidos iniciales de la Copa del Mundo. El "Androide" permitió la victoria de Noruega por 1-2 frente a Costa de Marfil en Dallas y, con ello, la clasificación a octavos en el Mundial 2026.

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