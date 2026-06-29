Colo Colo trepó a la cima del Grupo E en la Copa Chile
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Colo Colo venció por 0-3 a Unión Española en Santa Laura por la cuarta fecha de la Copa Chile y se hizo con el liderato del Grupo E. Los goles para los albos fueron de Maximiliano Romero (25', 62') y Leandro Hernández de penal (48').
El "Cacique" también sufrió la expulsión del joven de 16 años Felipe Raipán (74').
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