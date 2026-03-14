Cobresal pretende alejarse del fondo ante un Limache que busca recuperar la cima

Este domingo 15 de marzo, en el Estadio El Cobre de El Salvador, Cobresal recibe a Deportes Limache; duelo de cuadros que requieren lavar sus heridas en la séptima fecha de la Liga de Primera.

Ambos conjuntos vienen precedidos de una caída en la jornada anterior, pero sus luchas se enmarcan en los dos polos de la tabla de posiciones.

Los "mineros" llegan al duelo con siete unidades, a solo tres del colista Deportes Concepción. Los penquistas este fin de semana sucumbieron ante Audax Italiano, lo que le otorgó al conjunto nortino la opción de alejarse.

El equipo de Gustavo Huerta en su último partido lamentó un 4-2 a manos de Palestino y tendrá la baja de Francisco Moreno; expulsado al minuto 44' en aquel duelo jugado en La Cisterna.

En cuanto a los limachinos, suman 11 unidades y requieren ganar para seguir aspirando al liderato, luchando con Colo Colo (12), Ñublense (11) y Universidad Católica, que computa 11 positivos luego del empate con Everton en la acción sabatina.

Sin embargo, los "cerveceros" de Víctor Rivero dejaron el primer puesto -y vieron terminado su invicto- con un doloroso 1-0 ante Everton, pues Ignacio González le negó el empate a Gonzalo Sosa atajándole un penal sobre la hora.

El duelo en la región de Atacama arrancará a las 18:00 horas con arbitraje del juez central Miguel Araos.

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