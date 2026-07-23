Colo Colo quiere afirmar su liderato ante Limache en el inicio de la segunda rueda de la Liga

Colo Colo enfrenta este viernes a Deportes Limache en el Estadio Monumental, desde las 20:30 horas (00:30 GMT), en el inicio de la fecha 16, que marca el arranque de la segunda rueda de la Liga de Primera, con el objetivo afirmar su liderato y su camino al título.

El cuadro albo tuvo su último compromiso liguero el 13 de junio, con un 3-0 sobre Cobresal. Sin embargo, no hubo descanso, ya que durante el receso disputó cinco fechas de la fase grupal de la Copa Chile, asegurando su clasificación a los octavos de final.

Además, disputó un partido amistoso de intertemporada en Colombia, un triunfo por 1-0 sobre Millonarios en Bogotá, con gol de Claudio Aquino.

En la Liga de Primera, el equipo dirigido por Fernando Ortiz tiene 36 puntos, 10 más que Universidad Católica y 12 más que la U, sus principales perseguidores, y quiere mantener esa distancia en el arranque de la segunda parte del torneo.

Para el choque con los tomateros, Ortiz tiene varias bajas en el equipo. Lautaro Pastrán está lesionado; Joaquín Sosa y Javier Méndez deben cumplir con su castigo por los incidentes en el clásico ante la UC; y Javier Correa fue sancionado tres fechas por sus declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa en la Copa de la Liga.

La formación titular será con formación 3-5-2: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Alvaro Madrid, Víctor Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maxi Romero.

Deportes Limache, por su lado, quiere recuperar protagonismo en el torneo. Durante varias fechas estuvo peleando en la parte alta, pero encadenó cinco partidos consecutivos sin ganar en la Liga antes del receso (un empate y cuatro derrotas).

Su último triunfo en la Liga fue el 17 de abril, un 3-0 ante U. de Concepción.

En la Copa Chile, tanto, el cuadro de Víctor Rivero tuvo irregulares resultados, aunque su último partido, el 5 de julio, fue una goleada a San Marcos de Arica, que le permite seguir con vida de cara a la última fecha.

La posible oncena de Limache será con Matías Bórquez; Yerko González, Axel Alfonzo, Alfonso Parot, Misael Llantén; Vicente Álvarez, Flavio Moya, Leonardo Valencia; Jean Meneses, Gonzalo Sosa y Daniel Castro.

El duelo será arbitrado por Diego Flores, mientras que Cristián Garay estará a cargo del VAR.

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