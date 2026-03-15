Colo Colo recibe a Huachipato con la misión de retomar el liderato de la Liga

Este lunes 16 de marzo, la séptima fecha de la Liga de Primera cierra con el crucial duelo de Colo Colo ante Huachipato, desde las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental, con la misión de ganar para retomar el liderato que asaltó Deportes Limache este domingo.

El cuadro "popular" llega con 12 puntos, y en el tercer lugar, desplazado por Limache, que sumó 14 unidades tras la goleada 2-5 a Limache, y por Ñublense, que lo igualó en la tabla tras el empate 2-2 con La Serena en Chillán.

La escuadra alba en su último partido se impuso por 1-0 a Audax Italiano, gracias a un tempranero gol de Maximiliano Romero tras pase de Lautaro Pastrán.

Pese a la expectante posición en la tabla, el DT Fernando Ortiz reiteró que "esto recién comienza" y "trabajamos día a día para seguir mejorando".

Gracias al triunfo en La Florida, Colo Colo repetirá oncena con formato 3-5-2 (o 5-3-2 dependiendo de los movimientos), con Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Alvaro Madrid, Tomás Alarcón, Diego Ulloa, Víctor Méndez; Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Por el lado de Huachipato, vienen golpeados por dos derrotas consecutivas tras su eliminación en Copa Libertadores, siendo la más reciente un 1-3 de local a manos de Coquimbo Unido.

Con nueve unidades, los "acereros" están a tres de Everton; penúltimo de la tabla. La ambición es doble, ya que de vencer en el Monumental, aparte de alejarse del fondo entrarán de lleno en la parte alta de este irregular Campeonato Nacional.

El entrenador Jaime García hizo frente a las críticas por las turbulencias en la campaña del equipo y señaló que "el hincha está enojado, pero yo sé lo que pasa acá, lo que viene pasando desde hace años, que esto es un trabajo profundo. Yo mantengo la tranquilidad".

Por otro lado, el volante Santiago Silva expresó que está "siempre ese respeto que se merece por ser un equipo grande", pero "el lunes vamos a mostrar mucha más rebeldía".

Las acciones en el Monumental arrancarán a las 20:30 horas con arbitraje de Claudio Díaz y podrás seguirlas por la señal de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.