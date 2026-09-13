Mirko Jozic fue homenajeado por Colo Colo ante un Monumental repleto
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El extécnico de Colo Colo Mirko Jozic fue ovacionado por un Estadio Monumental repleto en el homenaje que se le realizó en la previa al duelo entre el cuadro albo y Deportes Concepción por la Liga de Primera.
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