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Mirko Jozic fue homenajeado por Colo Colo ante un Monumental repleto

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El extécnico de Colo Colo Mirko Jozic fue ovacionado por un Estadio Monumental repleto en el homenaje que se le realizó en la previa al duelo entre el cuadro albo y Deportes Concepción por la Liga de Primera.

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