Cuevas y Correa lideraron la victoria agónica de Colo Colo frente a Everton en el Monumental
Yastin Cuevas y Javier Correa lideraron la victoria agónica 2-0 de Colo Colo frente a Everton en el Estadio Monumental al anotar los dos tantos y darle la primera victoria al cuadro albo en la Liga de Primera 2026.
