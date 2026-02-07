Síguenos:
Cuevas y Correa lideraron la victoria agónica de Colo Colo frente a Everton en el Monumental

Yastin Cuevas y Javier Correa lideraron la victoria agónica 2-0 de Colo Colo frente a Everton en el Estadio Monumental al anotar los dos tantos y darle la primera victoria al cuadro albo en la Liga de Primera 2026.

