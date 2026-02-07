El sólido triunfo de Jarry y Barrios ante Serbia en la Copa Davis
Los tenistas chilenos Tomás Barrios (378° en duplas) y Nicolás Jarry (204°) se hicieron fuertes en el partido de dobles de Copa Davis para imponerse a los hermanos Matej Sabanov (177°) e Ivan Sabanov (210°) y sellar el triunfo del elenco nacional ante Serbia en la primera ronda de las Qualifiers.
