El sólido triunfo de Jarry y Barrios ante Serbia en la Copa Davis

Publicado:
Los tenistas chilenos Tomás Barrios (378° en duplas) y Nicolás Jarry (204°) se hicieron fuertes en el partido de dobles de Copa Davis para imponerse a los hermanos Matej Sabanov (177°) e Ivan Sabanov (210°) y sellar el triunfo del elenco nacional ante Serbia en la primera ronda de las Qualifiers.

