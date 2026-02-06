La alineación de la UC para la segunda fecha de la Liga de Primera
Publicado:
Esta es la formación que utilizará Universidad Católica en la segunda fecha de la Liga de Primera cuando reciba a Deportes Concepción el domingo 8 de enero a las 20:30 horas, en el Claro Arena.
