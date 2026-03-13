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Deportes Concepción lamentó una derrota ante Audax Italiano en La Florida

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Deportes Concepción sigue en el último lugar de la tabla en la Liga de Primera con cuatro puntos tras caer 0-3 ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida por la séptima fecha. Los goles del encuentro fueron anotados por Enzo Ferrario, Giovani Chiaverano y Franco Troyansky.

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