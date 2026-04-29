Los Knicks aplastaron a los Hawks y retomaron la ventaja
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New York Knicks barrió por 126-97 los Atlanta Hawks este martes en el Madison Square Garden y volvieron a ponerse por delante 3-2 en la serie gracias a otra soberbia actuación de Jalen Brunson, que lideró al equipo neoyorquino con 39 puntos.
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