Estudiantes protagonizan "mochilazo" por recortes en el centro de Santiago
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Una protesta estudiantil —autodenominada como "mochilazo"— en rechazo a los recortes presupuestarios del Gobierno ha provocado diversas alteraciones en el eje Alameda de Santiago durante este miércoles. Debido a los incidentes, Metro de Santiago activó el cierre preventivo de accesos en la estación Universidad de Chile, mientras que el tránsito vehicular debió ser desviado por arterias alternativas.
Personal de Control de Orden Público de Carabineros intervino con el uso del carro lanzaaguas para dispersar a los manifestantes y restablecer el flujo en la principal avenida de la ciudad.
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