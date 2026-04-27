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La formación de la UC para visitar a Barcelona en Guayaquil

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Universidad Católica tendrá que viajar hasta Ecuador para medirse como visitante ante Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Esta será la probable formación de los "Cruzados".

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