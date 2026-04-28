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PSG se quedó con la ida en una "guerra de goles" ante Bayern

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Con un ajustado 5-4 en el marcador, PSG tomó ventaja ante Bayern Munich en el inicio de las semifinales de la Liga de Campeones. Khvicha Kvaratskhelia, João Neves y Ousmane Dembélé lideraron la ofensiva parisina, mientras que la resistencia bávara de Harry Kane y Luis Díaz mantuvo con vida a los alemanes.

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