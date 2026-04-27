A través de un video explicativo, el Campeonato Chileno explicó el llamado del VAR a Fernando Véjar para anular el cobro de una mano penal a favor de Deportes La Serena ante Huachipato, indicando que "el defensor llevaba su brazo hacia atrás para evitar una infracción, y que "en el momento en que se produce el contacto, la posición de su brazo ya no tenía amplitud de volumen"

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