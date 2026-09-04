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Deportes Concepción tropezó con Audax y sufrió su primera derrota en la segunda rueda

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Deportes Concepción sufrió su primera derrota en la segunda rueda de la Liga de Primera, tras perder por 0-1 ante Audax Italiano este viernes en Collao, en la fecha 22 del torneo. El gol del triunfo fue obra de César Pinares.

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