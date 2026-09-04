La oposición rindió homenaje a Allende a 56 años de su elección
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La oposición rindió homenaje a Allende a 56 años de su elección
Partidos de la oposición y diversas organizaciones sociales rindieron homenaje este viernes a Salvador Allende, al cumplirse 56 años de su triunfo en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970.
Entre los asistentes destacó la presencia de la exministra Maya Fernández, nieta del fallecido mandatario, en una de sus escasas apariciones públicas tras renunciar al Ministerio de Defensa en marzo de 2025, salida motivada por la controversia política que rodeó la frustrada compraventa al Estado de la residencia histórica del líder socialista.
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