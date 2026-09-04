A cuatro años del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 —donde un 62% rechazó la propuesta de la Convención Constitucional—, dirigentes de la derecha conmemoraron el hito con la cena "Cuatro años del Rechazo: una historia que contar, un futuro que construir", organizada en el centro de Santiago por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI).

El encuentro reunió a parlamentarios, exconvencionales y figuras del sector, entre ellos el exministro Pablo Longueira (UDI) y el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Durante la jornada, el titular de la Cámara Baja remarcó la importancia de la fecha para la memoria institucional: "Los países que olvidan las crisis institucionales finalmente están condenados a repetirlas. Yo no quiero que Chile se esté jugando la vida en cuatro años más con un proyecto refundacional y por eso quiero conmemorar. Queremos recordarle a las personas qué se jugaba Chile ese 4 de septiembre del 2022; que los jóvenes entiendan lo que nos jugábamos", señaló.

Por su parte, el ministro Arrau afirmó que "una de las grandes lecciones fue que ciertos sectores tenemos que aprender a no quedarnos callados, a tener buenas ideas y estar en la cancha. Ese proceso le costó mucho a Chile en división, incertidumbre, inversión, empleo e inseguridad, y creo que debemos dejar atrás pero con la lección aprendida. Así que estas reuniones son importantes".

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