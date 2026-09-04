Un microbús del transporte público desbarrancó durante la tarde de este viernes en el sector de Playa Ancha, en Valparaíso, terminando su trayectoria incrustado contra una vivienda.

La emergencia movilizó a diversos equipos de rescate de Bomberos, personal municipal y de salud de la ciudad puerto.

A pesar de la gravedad del impacto, los dos ocupantes de la máquina —el conductor y su acompañante— resultaron sin lesiones de consideración, recibiendo atenciones preventivas en el lugar por parte de los equipos de emergencia.

Sin embargo, el siniestro provocó que un perro quedara atrapado debajo de la estructura metálica del vehículo.

Ante la situación, bomberos debieron realizar maniobras para estabilizar la carrocería y así concretar de forma segura la liberación del can, que fue evaluado posteriormente por personal veterinario municipal, constatándose que se encontraba en buenas condiciones.

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