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Universidad de Chile buscará reponerse de la derrota en el Superclásico visitando a Universidad de Concepción este próximo domingo 30 de agosto. Para el duelo programado para las 15:00 horas en el "Ester Roa", el técnico Fernando Gago definió la siguiente formación.
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