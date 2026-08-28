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La formación de Universidad de Chile para visitar a U. de Concepción en la Liga de Primera

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Universidad de Chile buscará reponerse de la derrota en el Superclásico visitando a Universidad de Concepción este próximo domingo 30 de agosto. Para el duelo programado para las 15:00 horas en el "Ester Roa", el técnico Fernando Gago definió la siguiente formación.

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