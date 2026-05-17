Everton dio un gran salto en la tabla y amargó al colista Deportes Concepción

Everton dio un gran salto en la tabla de la Liga de Primera este domingo, al vencer por 0-2 al colista Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", en el cierre de la fecha 12.

El cuadro lila intentó conseguir su primera victoria como local en el torneo y tuvo una chance de adelantarse en el tablero, con un penal pasada la media hora de juego. Sin embargo, el capitán, el veterano delantero Joaquín Larrivey, remató al medio y el arquero Esteban Kirkman salvó al cuadro viñamarino (36').

En la segunda parte, los ruleteros aprovecharon sus opciones, ante los errores defensivos de Deportes Concepción, y celebraron con los goles de Santiago Londoño (58') y Braian Martínez (76').

Con el resultado, Everton saltó del duodécimo puesto al séptimo lugar de la tabla, con 18 unidades, a nueve del líder Colo Colo; Deportes Concepción, en cambio, está con solo ocho positivos en el fondo.

En la próxima fecha, Everton enfrentará a Coquimbo Unido en Sausalito y Deportes Concepción tendrá un clásico regional ante Huachipato.