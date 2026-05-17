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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Everton dio un gran salto en la tabla y amargó al colista Deportes Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro ruletero se impuso en el cierre de la fecha 12.

Joaquín Larrivey desperdició un penal en el cuadro lila.

Everton dio un gran salto en la tabla y amargó al colista Deportes Concepción
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Everton dio un gran salto en la tabla de la Liga de Primera este domingo, al vencer por 0-2 al colista Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", en el cierre de la fecha 12.

El cuadro lila intentó conseguir su primera victoria como local en el torneo y tuvo una chance de adelantarse en el tablero, con un penal pasada la media hora de juego. Sin embargo, el capitán, el veterano delantero Joaquín Larrivey, remató al medio y el arquero Esteban Kirkman salvó al cuadro viñamarino (36').

En la segunda parte, los ruleteros aprovecharon sus opciones, ante los errores defensivos de Deportes Concepción, y celebraron con los goles de Santiago Londoño (58') y Braian Martínez (76').

Con el resultado, Everton saltó del duodécimo puesto al séptimo lugar de la tabla, con 18 unidades, a nueve del líder Colo Colo; Deportes Concepción, en cambio, está con solo ocho positivos en el fondo.

En la próxima fecha, Everton enfrentará a Coquimbo Unido en Sausalito y Deportes Concepción tendrá un clásico regional ante Huachipato.

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