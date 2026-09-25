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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Giani, Avilés y Maxi Romero figuran como los jugadores más valiosos de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se dio a conocer el ranking de los pases del fútbol chileno con mayor precio en el mercado de fichajes.

Giani, Avilés y Maxi Romero figuran como los jugadores más valiosos de la Liga de Primera
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Este viernes fueron destacados los 13 jugadores más valiosos de la Liga de Primera, liderados por el trasandino Justo Giani, de Universidad Católica, según el sitio web especializado Transfermarkt.

El portal dedicado a estadísticas y fichajes ubicó al delantero "cruzado" en la cima con un valor de mercado de tres millones de euros (unos 3.417.000 de dólares).

Cerrando el podio se ubicaron Tomás Avilés de O'Higgins y Maximiliano Romero de Colo Colo, ambos con una valoración de 2,5 millones de euros.

Universidad de Chile aparece en el cuarto puesto con un jugador que viene siendo suplente: Javier Altamirano (dos millones), seguido por su compañero Fabián Hormazábal.

Además, en el Top aparecieron dos refuerzos que llegaron para este segundo semestre: Iván Román de Colo Colo (8°; 1,5 millones) y Josué Ovalle de Everton (12°; 1,5 millones).

- Revisa la lista de jugadores más valiosos del torneo chileno:

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