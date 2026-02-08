Gutiérrez y Malanca lideraron la remontada de Huachipato ante la U en Talcahuano
Maximiliano Gutiérrez y Renzo Malanca lideraron la remontada 2-1 de Huachipato ante Universidad de Chile en Talcahuano por la segunda fecha de la Liga de Primera, al anotar los dos goles del conjunto "Acerero", mientras que Eduardo Vargas anotó el tanto de los azules.
