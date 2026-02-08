Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y humo
Santiago31.1°
Humedad13%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Gutiérrez y Malanca lideraron la remontada de Huachipato ante la U en Talcahuano

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Maximiliano Gutiérrez y Renzo Malanca lideraron la remontada 2-1 de Huachipato ante Universidad de Chile en Talcahuano por la segunda fecha de la Liga de Primera, al anotar los dos goles del conjunto "Acerero", mientras que Eduardo Vargas anotó el tanto de los azules.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados