Huachipato tumbó por 2-0 a O'Higgins en Talcahuano y llegó a 10 encuentros consecutivos de forma invicta ante los de Rancagua. Con goles de Maximiliano Rodríguez y Claudio Sepúlveda no solo amplió su paternidad, si no que llegó a tres encuentros al hilo festejando en la Liga de Primera.

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