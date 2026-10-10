Huachipato firmó su tercer triunfo al hilo en la Liga y estiró su positiva racha ante O'Higgins
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Huachipato tumbó por 2-0 a O'Higgins en Talcahuano y llegó a 10 encuentros consecutivos de forma invicta ante los de Rancagua. Con goles de Maximiliano Rodríguez y Claudio Sepúlveda no solo amplió su paternidad, si no que llegó a tres encuentros al hilo festejando en la Liga de Primera.
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