La Calera cortó una racha de 12 partidos sin ganar tras batir a Limache en el "Nicolás Chahuán"
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Unión La Calera cortó una racha de 12 partidos sin ganar en la Liga de Primera tras batir a Deportes Limache este lunes en el Estadio "Nicolás Chahuán", en la fecha 23 del torneo. Con la victoria, el cuadro cementero, que está colista, sumó 17 puntos y recortó distancia con U. de Concepción y Cobresal, los rivales directos en la pelea por la salvación.
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