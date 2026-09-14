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La Roja comenzó sus entrenamientos para los amistosos con Canadá, EE.UU. y México

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La Roja de Nicolás Córdova comenzó este lunes su entrenamientos en "Pinto Durán", para los amistosos contra Canadá, Estados Unidos y México que se jugarán en Norteamérica. Solo estuvieron presentes nueve jugadores: Diego Ulloa, Marcelo Morales, Francisco Salinas, Leandro Hernández, Jonathan Villagra, Iván Román, Felipe Méndez, Felipe Faúndez y Agustín Arce.

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