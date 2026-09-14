El equipo chileno de Copa Davis, liderado por Nicolás Massú, tuvo este lunes su segunda jornada de entrenamientos para la serie contra España. En el Court Central del Nacional trabajaron Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Tomás Barrios y Matías Soto; además, los acompañaron Nicolás Jarry, Benjamín Torrealba, Nicolás Villalón y el juvenil Benjamín Pérez.

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