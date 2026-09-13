Resumen: Colo Colo cedió terreno en una fecha donde la UC y la U siguen sin sacarse ventajas
Mientras el elenco albo igualó ante Deportes Concepción, las universidades triunfaron ante Palestino y La Serena.
Mientras el elenco albo igualó ante Deportes Concepción, las universidades triunfaron ante Palestino y La Serena.
Pese a que aún mantiene una holgada ventaja, Colo Colo cedió terreno en fecha 23 de la Liga de Primera 2026 luego de igualar ante Deportes Concepción y ver que tanto Universidad Católica como Universidad de Chile salieron airosos de sus respectivos partidos para situarse ahora a 12 puntos de los albos.
En el Estadio Monumental, el cuadro popular terminó empatando 1-1 ante el conjunto lila luego del gol de Norman Rodríguez (12') y del autogol de Fernando Martínez (77').
En jornada sabatina, en tanto, Universidad Católica superó las dificultades que le propuso Palestino y lo venció por 2-3 en La Cisterna gracias a un doblete de Fernando Zampedri y a un gol de Diego Corral.
Mientras que en domingo, la U cumplió con su labor y derrotó por 0-3 a Deportes La Serena en el norte para igualar a los cruzados en 42 puntos y quedar apenas un gol por abajo en la lucha por el Chile 2. Mientras los azules tienen +16, los cruzados tienen +17.
En un partido destacado de la jornada, Everton batió por 1-3 a Ñublense y se mantuvo en la lucha por alcanzar las copas internacionales.
Mientras que Cobresal se tomó un respiro al vencer por 3-2 a Coquimbo Unido, y Audax Italiano dio cuenta de O'Higgins por 1-0.
Viernes 2 de octubre
Sábado 12 de septiembre
0-1: 22' Alan Medina, de penal (EVE); 1-1: 74' Fernando Ovelar (ÑUB); 1-2: 76' Josué Ovalle (EVE); 1-3: 90+3' Alan Medina (EVE)
1-0: 41' Juan Fuentes (CSL); 45+3' Pablo Rodríguez (COQ). 2-1: 56' Christian Moreno (CSL). 3-1: 60' Guillermo Pacheco (CSL). 3-2: 86' Lucas Pratto (COQ).
0-1: 1' Fernando Zampedri (UC); 0-2: 22' Diego Corral (UC); 1-2: 28' Enzo Roco (PAL); 2-2: 58' Joe Abrigo (PAL); 2-3: 73' Fernando Zampedri, de penal (UC)
Domingo 13 de septiembre
0-1: 46' Agustín Arce (UCH); 0-2: 52' Fabián Hormazábal (UCH); 0-3: 90+3' Igor Lichnovsky (UCH)
0-1: 12' Norman Rodríguez (CON); 1-1: 78' Fernando Martínez, en contra (CC)
1-0: 27' Giovani Chiaverano (AUD)
Lunes 14 de septiembre
Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|23
|54
|+26
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|23
|42
|+17
|Libertadores
|3
|Universidad de Chile
|23
|42
|+16
|Duelo Chile 4
|4
|Everton
|23
|36
|+12
|Sudamericana
|5
|Palestino
|23
|36
|+3
|Sudamericana
|6
|Deportes Limache
|22
|33
|+9
|Sudamericana
|7
|Ñublense
|23
|32
|-3
|-
|8
|Deportes Concepción
|23
|31
|-1
|-
|9
|Deportes La Serena
|23
|30
|-4
|-
|10
|Coquimbo Unido
|22
|29
|0
|-
|11
|Audax Italiano
|23
|28
|-5
|-
|12
|O'Higgins
|23
|27
|-8
|-
|13
|Huachipato
|21
|25
|-10
|-
|14
|Cobresal
|23
|24
|-10
|-
|15
|U. de Concepción
|22
|22
|-20
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|22
|14
|-22
|Descenso
Tabla de goleadores
|#
|Jugador
|Club
|Goles
|1
|Fernando Zampedri
|Universidad Católica
|25
|2
|Daniel Castro
|Deportes Limache
|13
|3
|Javier Correa
|Colo Colo
|12
|4
|Alan Medina
|Everton
|11
|4
|Lionel Altamirano
|Huachipato
|9
|4
|Nelson Da Silva
|Palestino
|9
|4
|Eduardo Vargas
|Universidad de Chile
|9
|4
|Sebastián Sáez
|Unión La Calera
|9
|9
|Justo Giani
|Universidad Católica
|8
|9
|Maximiliano Romero
|Colo Colo
|8
La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.
- Clasificación a copas internacionales:
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:
a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.
b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.
c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.
d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:
a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.
b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.
c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.
d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.
Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.