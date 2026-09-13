Resumen: Colo Colo cedió terreno en una fecha donde la UC y la U siguen sin sacarse ventajas

Pese a que aún mantiene una holgada ventaja, Colo Colo cedió terreno en fecha 23 de la Liga de Primera 2026 luego de igualar ante Deportes Concepción y ver que tanto Universidad Católica como Universidad de Chile salieron airosos de sus respectivos partidos para situarse ahora a 12 puntos de los albos.

En el Estadio Monumental, el cuadro popular terminó empatando 1-1 ante el conjunto lila luego del gol de Norman Rodríguez (12') y del autogol de Fernando Martínez (77').

En jornada sabatina, en tanto, Universidad Católica superó las dificultades que le propuso Palestino y lo venció por 2-3 en La Cisterna gracias a un doblete de Fernando Zampedri y a un gol de Diego Corral.

Mientras que en domingo, la U cumplió con su labor y derrotó por 0-3 a Deportes La Serena en el norte para igualar a los cruzados en 42 puntos y quedar apenas un gol por abajo en la lucha por el Chile 2. Mientras los azules tienen +16, los cruzados tienen +17.

En un partido destacado de la jornada, Everton batió por 1-3 a Ñublense y se mantuvo en la lucha por alcanzar las copas internacionales.

Mientras que Cobresal se tomó un respiro al vencer por 3-2 a Coquimbo Unido, y Audax Italiano dio cuenta de O'Higgins por 1-0.

Los resultados de la fecha

Viernes 2 de octubre

Universidad de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas Estadio "Ester Roa".

Sábado 12 de septiembre

Ñublense 1-3 Everton. Finalizado. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

0-1: 22' Alan Medina, de penal (EVE); 1-1: 74' Fernando Ovelar (ÑUB); 1-2: 76' Josué Ovalle (EVE); 1-3: 90+3' Alan Medina (EVE)

Cobresal 3-2 Coquimbo Unido. Finalizado. Estadio El Cobre. Escucha el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 41' Juan Fuentes (CSL); 45+3' Pablo Rodríguez (COQ). 2-1: 56' Christian Moreno (CSL). 3-1: 60' Guillermo Pacheco (CSL). 3-2: 86' Lucas Pratto (COQ).

Palestino 2-3 Universidad Católica. Finalizado. Estadio Municipal de La Cisterna. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

0-1: 1' Fernando Zampedri (UC); 0-2: 22' Diego Corral (UC); 1-2: 28' Enzo Roco (PAL); 2-2: 58' Joe Abrigo (PAL); 2-3: 73' Fernando Zampedri, de penal (UC)

Domingo 13 de septiembre

Deportes La Serena 0-3 Universidad de Chile. Finalizado. Estadio La Portada. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.

0-1: 46' Agustín Arce (UCH); 0-2: 52' Fabián Hormazábal (UCH); 0-3: 90+3' Igor Lichnovsky (UCH)

Colo Colo 1-1 Deportes Concepción. Finalizado. Estadio Monumental. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.

0-1: 12' Norman Rodríguez (CON); 1-1: 78' Fernando Martínez, en contra (CC)

Audax Italiano 1-0 O'Higgins. Finalizado. Estadio Bicentenario de La Florida.

1-0: 27' Giovani Chiaverano (AUD)

Lunes 14 de septiembre

Unión La Calera vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 23 54 +26 Libertadores 2 Universidad Católica 23 42 +17 Libertadores 3 Universidad de Chile 23 42 +16 Duelo Chile 4 4 Everton 23 36 +12 Sudamericana 5 Palestino 23 36 +3 Sudamericana 6 Deportes Limache 22 33 +9 Sudamericana 7 Ñublense 23 32 -3 - 8 Deportes Concepción 23 31 -1 - 9 Deportes La Serena 23 30 -4 - 10 Coquimbo Unido 22 29 0 - 11 Audax Italiano 23 28 -5 - 12 O'Higgins 23 27 -8 - 13 Huachipato 21 25 -10 - 14 Cobresal 23 24 -10 - 15 U. de Concepción 22 22 -20 Descenso 16 Unión La Calera 22 14 -22 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

Tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 25 2 Daniel Castro Deportes Limache 13 3 Javier Correa Colo Colo 12 4 Alan Medina Everton 11 4 Lionel Altamirano Huachipato 9 4 Nelson Da Silva Palestino 9 4 Eduardo Vargas Universidad de Chile 9 4 Sebastián Sáez Unión La Calera 9 9 Justo Giani Universidad Católica 8 9 Maximiliano Romero Colo Colo 8

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.