La estatua del general Baquedano está lista para ser entregada y exhibida al público luego de ser restaurada, instalada en su plinto y se espera el retiro de los muros que la protegen.

De acuerdo a lo publicado en El Mercurio, el trabajo de restauración se realizó en cuatro meses -inició el 7 de mayo- y tuvo un costo cercano a los $102.000.000. El equipo encargado de la obra detalló que se retiraron unas 23 coberturas de pintaría que tenía el plinto y se uso vapor para ir quitando rayados y afiches.

Existe una segunda etapa proyectada, por $60 millones, para la restauración de los bronces del conjunto, mientras que el del nicho del Soldado Desconocido y la conservación de sus restos costaría alrededor de $13 millones. Se proyecta que para las Fiestas patrias del 2027 la obra esté terminada.

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