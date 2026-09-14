Huechuraba superó el récord de Antofagasta 2014 y preparó el pebre más grande de Chile: 1.150 kilos. La cifra se logró durante la jornada gastronómica y cultural en la Plaza Cívica por Fiestas Patrias, donde también se realizó la segunda versión del concurso La Mejor Empanada de Huechuraba. El pebre lo hicieron entre todos: cerca de 15 feriantes de la Feria La Pincoya, emprendedoras de la comuna, vecinos, personal de apoyo y funcionarios municipales Para lograrlo se usaron 715 kilos de tomate, 285 kilos de cebolla, 50 kilos de cilantro, 28 kilos de ají verde, 11 kilos de ajo, 40 litros de aceite, 220 kilos de limón y 14 kilos de sal.

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