Huechuraba preparó el pebre más grande de Chile: 1.150 kilos
Publicado:
Fotos Destacadas
Concluyó la restauración de estatua de Baquedano: retiraron 23 capas de pintura
Autoridades inauguraron comisaria temporal en Parque O'Higgins
FACh nuevamente se toma el cielo santiaguino: estos aviones podrás ver
Fotos Recientes
Huechuraba preparó el pebre más grande de Chile: 1.150 kilos
Concluyó la restauración de estatua de Baquedano: retiraron 23 capas de pintura
Autoridades inauguraron comisaria temporal en Parque O'Higgins
Huechuraba superó el récord de Antofagasta 2014 y preparó el pebre más grande de Chile: 1.150 kilos. La cifra se logró durante la jornada gastronómica y cultural en la Plaza Cívica por Fiestas Patrias, donde también se realizó la segunda versión del concurso La Mejor Empanada de Huechuraba. El pebre lo hicieron entre todos: cerca de 15 feriantes de la Feria La Pincoya, emprendedoras de la comuna, vecinos, personal de apoyo y funcionarios municipales Para lograrlo se usaron 715 kilos de tomate, 285 kilos de cebolla, 50 kilos de cilantro, 28 kilos de ají verde, 11 kilos de ajo, 40 litros de aceite, 220 kilos de limón y 14 kilos de sal.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados