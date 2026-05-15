La formación de Universidad Católica para visitar a Limache en la Liga de Primera
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Esta es la formación de Universidad Católica para visitar a Deportes Limache, este sábado a las 20:00 horas en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota, en la duodécima fecha de la Liga de Primera.
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