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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La Liga de Primera tiene el cuarto promedio de edad más alto del mundo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los futbolistas nacionales superan la media de 28 años.

La Liga de Primera tiene el cuarto promedio de edad más alto del mundo
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En un análisis realizado por el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), la Liga de Primera se ubicó como la cuarta más longeva entre las 50 competiciones más importantes del mundo.

De acuerdo a la medición, los futbolistas de nuestra Primera División tienen un promedio de 28,56 años, solo quedando por debajo de las ligas de Arabia Saudita, China y Perú, la cual tiene la media más alta con 29,41 años.

En contrapartida, las ligas con jugadores más jóvenes se concentran en Europa, siendo Finlandia la que ostenta el mejor promedio con 25,07 años.

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