Senapred decretó Alerta Roja para seis comunas de Ñuble por peligro de desborde de ríos

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para seis comunas de la Región de Ñuble, luego de que las estaciones hidrométricas de la Dirección General de Aguas (DGA) confirmaran que los ríos Chillán, Niblinto y Perquilauquén superaron los umbrales máximos de seguridad.

La disposición abarca a las comunas de Coihueco, Pinto, Chillán y Chillán Viejo por la crecida del río Chillán; Coihueco por el río Niblinto; y San Fabián junto a Ñiquén por el aumento del río Perquilauquén.

Frente al inminente riesgo de inundaciones en zonas habitadas, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) enviando notificaciones directas a los teléfonos móviles de los sectores expuestos.

La declaración de Alerta Roja faculta la movilización de recursos locales y extraordinarios para evaluar eventuales daños, mantener un monitoreo permanente en las riberas y desplegar evacuaciones preventivas si la situación lo requiere.

El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, encabezó un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional para coordinar la respuesta institucional y confirmó que las autoridades se encuentran en terreno junto a los municipios.

"Nos encontramos en Senapred monitoreando minuto a minuto la situación de los ríos y sus caudales. Nos hemos reunido en un Cogrid para reforzar la coordinación de todos los organismos y mantener una respuesta oportuna ante cualquier emergencia", sostuvo la autoridad.

Por su parte, el director regional (s) de Senapred, Cristian Matus, enfatizó en la importancia de la prevención ciudadana mientras los equipos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se mantienen desplegados.

"Las estaciones de la DGA han superado los umbrales establecidos, lo que incrementa el riesgo de desbordes e inundaciones en sectores ribereños. Reiteramos a la comunidad la importancia de acatar las indicaciones que les entreguen las autoridades en terreno", instó la autoridad, haciendo un llamado a alejarse de los cauces de agua e informarse por canales oficiales.