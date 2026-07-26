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La programación de la fecha 17 de la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La acción se extenderá desde finales de julio hasta inicios de agosto.
La acción se extenderá desde finales de julio hasta inicios de agosto.
La Liga de Primera continuará su desarrollo a partir de este viernes 31 de julio con la fecha 17, teniendo como príncipal atractivo la visita del líder Colo Colo a Everton en Viña del Mar.
Revisa la programación en Cooperativa.cl:
Viernes 31 de julio
Sábado 1 de agosto
Domingo 2 de agosto