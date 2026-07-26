La programación de la fecha 17 de la Liga de Primera

La Liga de Primera continuará su desarrollo a partir de este viernes 31 de julio con la fecha 17, teniendo como príncipal atractivo la visita del líder Colo Colo a Everton en Viña del Mar.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Viernes 31 de julio

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Sábado 1 de agosto

Cobresal vs. Unión La Calera. 12:30 horas. Estadio El Cobre.

12:30 horas. Estadio El Cobre. Everton vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio Sausalito.

15:00 horas. Estadio Sausalito. Palestino vs. Coquimbo Unido. 17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Deportes Limache vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".

Domingo 2 de agosto