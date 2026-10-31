Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
La UC y U. de Chile protagonizan el clásico universitario 203 en la Liga de Primera
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Autor: Redacción Cooperativa
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Este domingo, U. Católica y U. de Chile se ven las caras en el Claro Arena para disputar el clásico universitario número 203 de la historia, donde se juegan puntos cruciales en la carrera por el cupo "Chile 2" para la Copa Libertadores.
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