La formación de Universidad Católica para el duelo pendiente contra Audax Italiano
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Esta es la formación de Universidad Católica para recibir a Audax Italiano este miércoles, a las 20:30 horas en el Claro Arena, en el duelo pendiente de la fecha 24 de la Liga de Primera.
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