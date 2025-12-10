Las movidas del fútbol chileno para la temporada 2026
Sigue todos los detalles del mercado de pases en Cooperativa.cl.
Sigue todos los detalles del mercado de pases en Cooperativa.cl.
12:04 - | El técnico Cristián Muñoz fue anunciado como flamante entrenador de Palestino
22:05 - | El "Coto" Juan José Ribera es nuevo director técnico de Ñublense
20:46 - | Matías Cavalleri, exjugador de Curicó, La Calera y Palestino, firmó en Deportes Concepción
15:11 - | Cobresal anunció el fichaje del lateral Antonio Castillo, exDeportes Valdivia y Huachipato
22:38 - | Jorge Henríquez acordó su fichaje en Deportes Concepción
El volante Jorge Henríquez (31) acordó los términos de su llegada a #DeportesConcepción para la temporada 2026. Durante 2025 disputó 31 partidos en #Cobresal y anotó 11 goles. @Cooperativa pic.twitter.com/LMiBI3BgJJ— Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) December 18, 2025
16:27 - | Coquimbo Unido anunció a Matías Fracchia como su primer refuerzo
El zurdo chileno-uruguayo-estadounidense llega con la misión de fortalecer la defensa PIRATA y aportar su carácter y experiencia en cada desafío AURINEGRO %uD83D%uDC9B%uD83C%uDFC6%uD83D%uDDA4— Coquimbo Unido (@coquimbounido) December 16, 2025
%uD83D%uDCAA ¡Bienvenido a bordo, Matías! ¡Siempre con Fuerza y Coraje, PIRATA! %uD83E%uDEE1%uD83C%uDFF4%u200D%u2620%uFE0F#ElVerdaderoCampeón pic.twitter.com/C59iqIH4gd
13:29 - | ¿Llega al Monumental tras ser verdugo del "Cacique"? Como informamos en Cooperativa Deportes, César Munder (Cobresal) fue ofrecido a Colo Colo como posible refuerzo
12:47 - | El "León de Collao" mantiene a su entrenador tras lograr el regreso a Primera División
12:22 - | El ascendido "Campanil" está ad portas de concretar su primer refuerzo
El portero Santiago Silva (URU) llega a #UdeConcepción. El meta de 26 años defendió en 2025 a #AméricadeCali (8 partidos) y en 2024 a #BostonRiver (27 partidos). @Cooperativa pic.twitter.com/U2UZvbqQUz— Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) December 12, 2025
12:19 - | Confirmado, el campeón tiene nuevo DT
12:16 - | Arrancan los rumores en Plaza Chacabuco
Aseguraron que Unión Española contactó a Emiliano Vecchio para ser su refuerzo #Cooperativa90 https://t.co/p0TFotXACB pic.twitter.com/ek6Fda59JR— Cooperativa (@Cooperativa) December 13, 2025
17:16 - | El argentino seguirá al mando de los "ruleteros"
13:02 - | Hernán Caputto corre con ventaja para tomar al campeón del fútbol chileno
12:58 - | Lucas Romero aparece como opción para ser el primer refuerzo de la U
12:57 - | Gonzalo Villagra fue confirmado como DT de Unión Española para la próxima temporada
12:55 - | Bryan Carvallo no renovó con Unión y anunció su partida, aunque dejó un mensaje de optimismo al elenco hispano
12:53 - | Bernardo Cerezo deja el elenco chillanejo luego de cuatro años
Bernardo Cerezo dejó de ser jugador de Ñublense #Cooperativa90 https://t.co/Vh8YiL82qk pic.twitter.com/vjsnHPibmF— Cooperativa (@Cooperativa) December 10, 2025