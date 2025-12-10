Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Las movidas del fútbol chileno para la temporada 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue todos los detalles del mercado de pases en Cooperativa.cl.

16:27 - | Coquimbo Unido anunció a Matías Fracchia como su primer refuerzo

13:29 - | ¿Llega al Monumental tras ser verdugo del "Cacique"? Como informamos en Cooperativa Deportes, César Munder (Cobresal) fue ofrecido a Colo Colo como posible refuerzo

13:02 - | Hernán Caputto corre con ventaja para tomar al campeón del fútbol chileno

12:57 - | Gonzalo Villagra fue confirmado como DT de Unión Española para la próxima temporada

12:55 - | Bryan Carvallo no renovó con Unión y anunció su partida, aunque dejó un mensaje de optimismo al elenco hispano

