Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados de la fecha 16 de la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Tras la finalización del Mundial 2026, la Liga de Primera vuelve a la acción con el desarrollo de la fecha 16, que corresponde al inicio de la segunda rueda del torneo, a partir de este viernes 24 de julio.
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