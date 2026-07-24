Los resultados de la fecha 16 de la Liga de Primera

Tras la finalización del Mundial 2026, la Liga de Primera vuelve a la acción con el desarrollo de la fecha 16, que corresponde al inicio de la segunda rueda del torneo, a partir de este viernes 24 de julio.

Sigue en vivo y online todos los resultados en Cooperativa.cl:

Viernes 24 de julio

Colo Colo vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio Monumental.

Sábado 25 de julio

Huachipato vs. Cobresal . 17:30 horas. Estadio Huachipato.

. 17:30 horas. Estadio Huachipato. Universidad Católica vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Claro Arena.

Domingo 26 de julio

Ñublense vs. Palestino . 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

. 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún". Audax Italiano vs. Universidad de Chile . 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

. 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida. Deportes Concepción vs. O'Higgins. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".

Lunes 27 de julio

Unión La Calera vs. Everton. 19:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Suspendido por sistema frontal