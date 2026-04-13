"¡Mediocre!": Castrilli barrió con Roberto Tobar por polémica jugada en el duelo de la U y Ñublense

El arbitraje chileno vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, la polémica se encendió tras el duelo entre Ñublense y Universidad de Chile, donde la violenta infracción de Yovany Campusano sobre Javier Altamirano quedó sin sanción, desatando la furia de los azules y una guerra de declaraciones.

La jugada, que ni siquiera fue revisada en el VAR por el juez Cristián Galaz, fue defendida públicamente por el actual jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar. El exjuez FIFA argumentó en el programa "Círculo Central" que hubo una "correcta interpretación" del contexto del juego.

"Se entiende que el lateral va a rechazar el balón. Hay diferencia entre un balón dominado y uno en disputa. Acá hay control pleno y un movimiento natural para despejar, con fuerza", sostuvo Tobar, respaldando la decisión de no expulsar al jugador chillanejo.

Las palabras de Tobar no cayeron nada bien en Javier Castrilli. El otrora "Juez de Hierro" y exjefe de los árbitros en nuestro país utilizó sus redes sociales para destrozar la argumentación de su sucesor, tildándola de carente de rigor técnico.

"Tan mediocre es sostener que no hubo intención como afirmar que, al no haber intención, se juega antes el balón justificando las consecuencias. Mediocres", disparó el argentino, insistiendo en que la intensidad de Campusano fue desmedida y puso en riesgo la integridad física de Altamirano.