La ANFP liberó los audios del VAR en la revisión del controversial de Coquimbo Unido a los 90+6' para empatar el clásico con Deportes La Serena por 1-1 en la fecha 18 de la Liga de Primera.

Tras observar la jugada "cuadro a cuadro", y con una única cámara como posible referencia, los jueces asistentes de video le indicaron a Diego Flores que "no hay evidencia de que el balón sale" en la previa al tanto de Pablo Rodríguez.

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