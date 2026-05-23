Palestino escaló posiciones con una victoria que complicó a La Calera en el fondo

En una fría noche en la región de Valparaíso, Palestino cosechó valiosos tres puntos gracias a un 2-1 ante Unión La Calera por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

Gonzalo Tapia lideró a los "árabes" con un doblete: El primer gol de la jornada se dio a los siete minutos con una potente volea de media vuelta que rebotó en Michael Maturana y descolocó al arquero Nicolás Avellaneda.

A los 31' el "tino tino" armó otra buena jugada asociada y Nelson Da Silva tocó para el segundo remate certero de Tapia. A los 36 llegaba el 3-0 por obra de Bryan Carrasco, pero se anuló por un fuera de juego milimétrico ratificado por el VAR.

Pese a los golpes recibidos, los "cementeros" lograron meterse en el marcador con el descuento de Kevin Méndez justo antes del descanso, mediante un golazo de tiro libre.

Los rojos vivían sus mejores momentos en la segunda parte cuando se vieron mermados por la expulsión de Camilo Moya (65') tras revisión del VAR por una barrida peligrosa contra César Munder.

Gracias a este resultado, Palestino logró su segunda victoria al hilo y llegó a 20 puntos, cerrando la zona de Copa Sudamericana en el sexto puesto a la espera del resto de la fecha.

Unión La Calera, en tanto, desaprovechó la derrota de Cobresal y se mantuvo penúltima con 10 puntos, a merced del colista Deportes Concepción (8) que este domingo enfrenta a Huachipato. Además, el equipo "cementero" alcanzó tres derrotas consecutivas.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 12 27 +11 Libertadores 2 Huachipato 12 22 +6 Libertadores 3 Deportes Limache 12 21 +12 Duelo Chile 4 4 Universidad Católica 12 20 +9 Sudamericana 5 Coquimbo Unido 13 20 +3 Sudamericana 6 Palestino 13 20 +1 Sudamericana 7 Everton 13 19 +4 - 8 O'Higgins 12 19 0 - 9 Ñublense 13 18 -2 - 10 Universidad de Concepción 13 18 -9 - 11 Universidad de Chile 12 17 +4 - 12 Audax Italiano 13 14 -3 - 13 Deportes La Serena 12 14 -5 - 14 Cobresal 13 13 -6 - 15 Unión La Calera 13 10 -14 Descenso 16 Deportes Concepción 12 8 -11 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.