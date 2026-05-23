Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago4.9°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Palestino escaló posiciones con una victoria que complicó a La Calera en el fondo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto "árabe" supo concretar en la primera etapa contra los "cementeros".

Palestino escaló posiciones con una victoria que complicó a La Calera en el fondo
 CD Palestino (X)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En una fría noche en la región de Valparaíso, Palestino cosechó valiosos tres puntos gracias a un 2-1 ante Unión La Calera por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

Gonzalo Tapia lideró a los "árabes" con un doblete: El primer gol de la jornada se dio a los siete minutos con una potente volea de media vuelta que rebotó en Michael Maturana y descolocó al arquero Nicolás Avellaneda.

A los 31' el "tino tino" armó otra buena jugada asociada y Nelson Da Silva tocó para el segundo remate certero de Tapia. A los 36 llegaba el 3-0 por obra de Bryan Carrasco, pero se anuló por un fuera de juego milimétrico ratificado por el VAR.

Pese a los golpes recibidos, los "cementeros" lograron meterse en el marcador con el descuento de Kevin Méndez justo antes del descanso, mediante un golazo de tiro libre.

Los rojos vivían sus mejores momentos en la segunda parte cuando se vieron mermados por la expulsión de Camilo Moya (65') tras revisión del VAR por una barrida peligrosa contra César Munder.

Gracias a este resultado, Palestino logró su segunda victoria al hilo y llegó a 20 puntos, cerrando la zona de Copa Sudamericana en el sexto puesto a la espera del resto de la fecha.

Unión La Calera, en tanto, desaprovechó la derrota de Cobresal y se mantuvo penúltima con 10 puntos, a merced del colista Deportes Concepción (8) que este domingo enfrenta a Huachipato. Además, el equipo "cementero" alcanzó tres derrotas consecutivas.

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 12 27 +11 Libertadores
2 Huachipato 12 22 +6 Libertadores
3 Deportes Limache 12 21 +12 Duelo Chile 4
4 Universidad Católica 12 20 +9 Sudamericana
5 Coquimbo Unido 13 20 +3 Sudamericana
6 Palestino 13 20 +1 Sudamericana
7 Everton 13 19 +4 -
8 O'Higgins 12 19 0 -
9 Ñublense 13 18 -2 -
10 Universidad de Concepción 13 18 -9 -
11 Universidad de Chile 12 17 +4 -
12 Audax Italiano 13 14 -3 -
13 Deportes La Serena 12 14 -5 -
14 Cobresal 13 13 -6 -
15 Unión La Calera 13 10 -14 Descenso
16 Deportes Concepción 12 8 -11 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada