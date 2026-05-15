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Palestino ganó, gustó y goleó a La Serena en Santa Laura

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Palestinó "ganó, gustó y goleó" este viernes en Santa Laura, con un 5-1 sobre Deportes La Serena, en el inicio de la fecha 12 de la Liga de Primera. Los goles árabes fueron de Bryan Carrasco, Francisco Montes, Nelson da Silva, César Munder y Jason León; el descuento granate fue de Angelo Henríquez.

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