¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 16 de la Liga de Primera?

Tras la pausa por el Mundial 2026, este fin de semana se reanuda la acción de la Liga de Primera 2026 con el desarrollo de la fecha 16, que abrirá la segunda rueda del campeonato y contará con un encuentro transmitido por televisión abierta.

El duelo elegido para esta fecha es el que animarán Huachipato y Cobresal, programado para este sábado 25 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano, y será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

Los "acereros" llegan con 23 puntos, luchando con todo en la zona de clasificación a Copa Sudamericana, pero también está precedido de un negativo paso por la Copa Chile durante el receso del torneo, quedando eliminado en fase de grupos con dos victorias y cuatro derrotas.

Por su lado, el equipo "minero" está obligado a ganar, pues está dentro de los puestos de descenso como penúltimo en la tabla. En la Copa Chile su actuación fue aún peor que la de Huachipato, pues no sumó victorias en su grupo: Cuatro derrotas y dos empates.

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