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Tópicos: Economía | Pymes

Festival Ladera Sur 2026 abre convocatoria para emprendedores verdes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Martín del Río, director del evento, detalló en Cooperativa cómo participar en el "Mercado Bosque" y las novedades para esta quinta edición.

La iniciativa busca reunir a más de 100 marcas y proyectos sustentables en el Parque Santa Rosa de Apoquindo durante los días 13, 14 y 15 de noviembre.

Festival Ladera Sur 2026 abre convocatoria para emprendedores verdes
 Festival Ladera Sur

"Queremos reunir a todos los actores involucrados con la naturaleza en una gran celebración", destacó el director del evento.

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Martín del Río, fundador y director del Festival Ladera Sur, invitó a emprendedores ecológicos a sumarse al "Mercado Bosque", espacio que será el eje sustentable de la quinta edición del evento, que se realizará el 13, 14 y 15 de noviembre.

En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, el organizador señaló que espera recibir a miles de personas en el Parque Santa Rosa de Apoquindo: "El festival es un bonito concepto de celebración en donde reunamos a todos los actores involucrados con el mundo de la naturaleza", explicó.

Del Río detalló que "Mercado Bosque" contará con 120 stands para diversos rubros, desde reciclaje hasta arte naturalista, y "cualquier emprendimiento que tenga cosas con innovación y creatividad va a ser súper bien aceptado", invitándolos a postular a través del sitio web oficial hasta mediados de agosto.

El publicista enfatizó que el evento incluirá zonas para ONG, deportes outdoor y un espacio especial para la infancia: "Es un festival súper familiar, así que todo el mundo que tenga algo que ver con niños es una muy buena tribuna", destacó.

"Queremos que todos los proyectos con temáticas de sostenibilidad sean parte de este hito", concluyó el gestor sobre el proceso de selección", señaló el también reconocido explorador de National Geographic.

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